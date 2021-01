Sampdoria – Inter è il match valevole per il sedicesimo turno della Serie A 2020/2021. è in programma oggi mercoledì 6 gennaio alle 15.00 allo Stadio Marassi di Genova. La formazione di Claudio Ranieri ha subito due sconfitte nelle ultime due giornate di campionato (contro la Roma e il Sassuolo). Con 17 punti in classifica (5 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte), i blucerchiati sono undicesimi e vogliono evitare ulterioti passi falsi. I neroazzurri di Conte, invece, vincono da 8 partite consecutive e sperano di centrare il nono successo. L'Inter è seconda in classifica con 36 punti (11 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta), sempre ad un punto dal Milan. In questa partita, però,Conte dovrà fare a meno di Lukaku, infortunatosi durante il match contro il Crotone. In questo campionato, la Samp ha segnato 23 gol, subendone 25 con Quagliarella (7 gol) miglior marcatore della formazione blucerchiata. Dopo i 6 gol al Crotone, l'inter ha all'attivo 40 gol segnati diventando al momento la formazione più prolifica del campionato. La partita sarà trasmetta in diretta TV in eslusiva su Sky Sport e Sky Sport Serie A, in streaming su SkyGo e Now Tv.

Le formazioni ufficiali:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Keita Balde, Damsgaard. All. Ranieri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Conte.

Arbitro: Valeri

Assistenti: Passeri, Vivenzi. IV: Massa

Al var Chiffi assistito da Paganessi