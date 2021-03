La nuova formula degli Europei Under 21 è totalmente inedita che ci permette di definire "strana" questa competizione per come è stata regolamentata per far fronte all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid. L’Italia non parte con i favori del pronostico ed è stata sorteggiata nello stesso girone della Slovenia padrone di casa, la Repubblica Ceca e la Spagna campione in carica. C'è molta attesa per vedere all'opera la Francia di Camavinga, l’Inghilterra di Hudson-Odoi e la Germania di Moukoko