Il Parma arriva alla partita contro la Juventus in un momento positivo in cui ha racimolato 5 punti nelle ultime 4 partite grazie a una vittoria e a tre pareggi consecutivi. Ciò ha permesso ai duvali di trovare continuità di rendimento dopo un avvio più che difficoltoso. 2 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte il tabellino generale con 12 gol realizzati e 19 subiti. Ben diverso il cammino della Juventus che però ha rallentato il proprio ritmo pur non avendo in stagione ancora una sconfitta (unica squadra insieme al Milan a essere imbattuta in Serie A). I bianconeri nelle ultime 4 partite hanno ottenuto 2 successi e due pareggi restando nelle parti alte della classifica, con Cristiano Ronaldo che – insieme a Ibrahimovic e Lukaku – primeggia in classifica capocannonieri a quota 10 gol.