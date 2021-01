Lazio – Roma è l'anticipo del diciottesimo turno di campionato di Serie A e si gioca allo Stadio Olimpico di Roma alle 20.45 di venerdì 15 gennaio 2021. E' il derby della Capitale, che vede di fronte per la prima volta in stagione i giallorossi di Fonseca e i biancocelesti allenati da Simone Inzaghi. La Lazio è attardata in classifica e deve vincere per poter sperare di rientrare in corsa per le prime posizioni. Situazione differente per la Roma che è attualmente dietro a Milan e Inter, quale terza forza del campionato. 34 punti in 17 partite per Dzeko e compagni, con 10 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

La Roma non perde da quattro turni, in cui ha conquistato tre successi e un pareggio. La Lazio è attardata, con soli 28 punti con ben 5 sconfitte, anche se nelle ultime due partite sono arrivati entrambi successi (contro Fiorentina e Parma).

La partita è trasmessa dai canali SKY, in diretta e in esclusiva – solo per abbonati – con ampi pre e post partita. I canali Sky dedicati al derby Lazio – Roma sono Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Chi vuole seguire la diretta anche in streaming online può farlo attraverso il servizio di NowTv anch'esso a pagamento e in esclusiva o scaricando l'applicazione di Sky, SkyGo per poter seguire il match o al pc o sui devices.

Formazioni ufficiali

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All.: S. Inzaghi.

Roma (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. All.: Fonseca.

Arbitro : Orsato

Assistenti : Melli e Mondin

IV: Irrati

VAR: Mazzoleni e AiutoVAR Valeriani