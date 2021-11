Diretta Italia-Svizzera Qualificazioni mondiali 2022, Azzurri primi nel girone: risultato live della partita e classifica

Tutto pronto all'Olimpico per la sfida decisiva Italia-Svizzera. La gara è fondamentale per stabilire le sorti di qualificazione ai Mondiali 2022: entrambe le nazionali sono al primo posto in classifica e solamente una accederà di diritto per la fase finale in Qatar. La partita è trasmessa in chiaro e senza costi aggiuntivi sui canali Rai in Tv e su RaiPlay per lo streaming.