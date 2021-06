L’Italia di Roberto Mancini alla ricerca della terza vittoria a Euro 2020. Gli Azzurri affrontano il Galles nel terzo match del gruppo A allo stadio Olimpico di Roma, con calcio d'inizio alle ore 18:00. Sugli spalti dell’impianto romano saranno ammessi solo 16.000 spettatori. Dopo le convincenti affermazioni con Turchia e Svizzera, ecco che la selezione italiana cerca il primo posto nel girone per prenotarsi la seconda del gruppo C e volare a Londra. La squadra del Mancio è tra quelle che più ha impressionato in questa prima fase ma rispetto alle prime due gare dovrebbero esserci diverse novità in attacco e a centrocampo, dove c'è grande attesa per il rientro di Marco Verratti dopo l’infortunio col PSG di fine stagione. Gli Azzurri sono ad un passo dal record di 30 risultati utili di fila di Pozzo e, nonostante Mancini dica il contrario, c’è grande voglia di agguantare questo primato. Page non dovrebbe cambiare il 4-2-3-1, perché il Galles vuole qualificarsi a tutti i costi per la fase a eliminazione diretta: i Dragoni cercheranno di rovinare il ruolino di marcia azzurro dopo la buona prova con la Turchia.

La partita tra Italia e Galles verrà trasmessa in diretta TV su Rai Uno e Sky, che detiene i diritti di tutta la manifestazione. Il match che si potrà vedere anche in streaming su RaiPlay, Sky-Go e Now Tv.

Probabili formazioni

ITALIA(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Acerbi, Emerson Palmieri; Verratti, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. Allenatore: Mancini.

GALLES (4-2-3-1): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, B. Davies; Allen, Morrell; Bale, Ramsey, James; Moore. Allenatore: Page.

ARBITRO: Ovidiu Haţegan (ROU)