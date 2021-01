Inter-Benevento è la sfida che rappresenta la prima giornata del girone di ritorno per entrambe le squadre. I nerazzurri arrivano dal pareggio di Udine ma dal successo in Coppa Italia nel derby contro il Milan, mentre i campani dal pareggio interno contro il Torino. Una gara importante per entrambe le squadre per cominciare al meglio dal giro di boa del campionato. Antonio Conte si affida ancora una volta alla sicurezza di Lukaku e Lautaro Martinez in attacco, con Filippo Inzaghi che invece punterà su Lapadula unica punta supportato da Improta e Caprari.

Il match del "Meazza" di Milano, con calcio d'inizio alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta tv su DAZN e DAZN 1 per coloro che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, al canale 209. In alternativa, la gara è disponibile anche in streaming sulla di DAZN per dispositivi fissi e mobili.

Formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lautaro, Lukaku. All. Conte (squalificato)

Benevento (3-5-2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; De Paoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Caprari; Lapadula. All. Inzaghi