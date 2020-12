Juventus – Fiorentina è tra gli anticipi della quattordicesima giornata della Serie A 2020/2021, ultima giornata di questo 2020. Si gioca oggi martedì 22 dicembre alle 20.45 allo Juventus Stadium di Torino. La Juventus, dopo il netto 4-0 con il Parma, è in cerca di continuità: terza in classifica con 27 punti (7 vittorie e 6 pareggi) è a -4 punti dal Milan capolista e a -3 dall'inter. La Fiorentina è sedicesima in classifica con 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte) e spera in un cambio di rotta: nessun successo per i viola dal ritorno in panchina di Cesare Prandelli con l'ultima vittoria che risale al 25 ottobre contro l'Udinese. 28 gol fatti e 10 subiti per la formazione di Pirlo con Cristiano Ronaldo (12 gol) miglior marcatore degli 11 bianconeri e, attualmente, della Serie A. 13 gol fatti e 21 subiti per la Fiorentina che ha in Castrovili (4 gol) il giocatore che è andato più volte a segno. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Calcio Uno (canale 251), in streaming su SkyGo e Now TV.

Formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, McKennie, Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo. A disposizione di Andrea Pirlo: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Danilo, Demiral, Frabotta, Rabiot, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski, Dybala, Da Graca.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; MIlenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. A disposizione di Prandelli: Terracciano, Martinez Quarta, Igor, Barreca, Lirola, Borja Valero, Duncan, Eysseric, Bonaventura, Callejon, Kouamé, Montiel.

Arbitro: Federico La Penna

Assistenti: Giallatini, Vivenzi . IV: Fabbri

Al var Mazzoleni assistito da Ranghetti