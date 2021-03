Diretta Champions League Real Madrid – Atalanta ore 21:00 in chiaro su Canale 5 e Sky: dove vederla in TV e streaming

Real Madrid-Atalanta di Champions League in diretta. La gara del ritorno degli ottavi di finale inizia alle 21 allo stadio ‘Alfredo Di Stefano’ di Valdebebas, trasmessa in TV su Sky e in chiaro su Canale 5. Formazioni: la squadra di Zidane in campo con il tandem Benzema-Vinicius e Sergio Ramos in difesa. Gasperini con Muriel supportato da Malinovskyi e Pasalic.