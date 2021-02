Il 19 marzo 2021 nella sede Uefa a Nyon verrà effettuato il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Nella stessa occasione verranno sorteggiati anche gli abbinamenti delle semifinali del torneo. Quarti di finale e semifinali si disputeranno con una gara doppia, di andata e ritorno, in programma dal 6 aprile al 6 maggio 2021. E' l'ultimo sorteggio dell'edizione 2020/2021 dopo quelli effettuati per la Fase a gironi (1 ottobre 2020) e per gli ottavi di finale (14 dicembre 2020).

Sorteggio quarti Champions: data, orario e diretta TV e streaming

I quarti di finale di Champions League verranno sorteggiati in data 19 marzo 2021 come stabilito dal programma che è stato stilato ad inizio torneo. Si tratta dell'ultima tornata di sorteggi e nella stessa occasione si stabilirà anche la griglia delle due semifinali. Il tutto andrà in diretta TV e in streaming sui canali di Sky, tv satellitare che ne detiene i diritti televisivi. Un appuntamento esclusivo per gli abbonati che si potranno connettere al satellite per la diretta televisiva oppure con l'applicazione SkyGo per assistere al sorteggio online sul proprio pc o sui devices in modalità mobile. Per lo streaming ufficiale, co sarà anche il canale dell'Uefa che seguirà l'evento in tempo reale.

Come funziona il sorteggio dei quarti di Champions League

Il sorteggio che si terrà a Nyon, quartier generale Uefa, per determinare i quarti di finale e poi il cammino verso la finale con le due semifinali in tabellone non avrà vincoli. Infatti, per regolamento, non ci sono più parametri tra le squadre qualificate e si potrà assistere ad un sorteggio ‘libero'. Da sempre la Champions League attua questa metodologia che poi l'Uefa applica anche all'Europa League. Dunque, potrebbero verificarsi derby tra squadre dello stesso Paese o big-match in cui sarà data alla sorte anche la decisione di chi disputerà la prima partita in casa e chi sarà invece in trasferta.