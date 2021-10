Diretta Belgio – Francia 0-0, risultato live di Nations League: De Bruyne si divora il vantaggio

Belgio-Francia in diretta all'Allianz Stadium di Torino la semifinale di Nations League. Partita trasmessa in diretta TV su Mediaset Canale 20 e streaming su Infinity. In palio un posto in finale contro la Spagna per la vittoria del trofeo. Risultato parziale 0-0. Fase di studio da parte delle due squadre con De Bruyne che si divora subito il vantaggio.

0 nuovi aggiornamenti