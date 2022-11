Albania-Italia 1-2 in diretta: Grifo porta in vantaggio gli azzurri, il risultato LIVE della partita

Perché si gioca Albania-Italia? La riposta si cela negli impegni assunti dalle varie Federcalcio con Uefa e Fifa. Malgrado alle porte ci siano i Mondiali di calcio in Qatar, anche le Nazionali assenti – tra cui, purtroppo – l'Italia deve ottemperare a dei doveri di presenza. Il calendario stilato dalla FIFA prevede delle finestre per tutte le selezioni, anche per quelle che non si sono qualificate per la fase finale iridata e che devono essere rispettate. Anche dopo il disastro di Palermo con la sconsolante Italia-Macedonia gli azzurri furono costretti a tornare in campo in Turchia contro un'altra squadra esclusa dalla finale playoff, per un match che non aveva nulla in palio.