Conferenza stampa di Valentino Rossi oggi, la decisione sul futuro: ipotesi ritiro. A che ora e dove vederla

Valentino Rossi ha indetto una conferenza stampa straordinaria per oggi, alle ore 16:15, nella quale annuncerà la decisione sul suo futuro. Come aveva annunciato lo stesso ‘Dottore', il rientro dalla pausa estiva della MotoGP sarebbe stato il momento della verità. Valentino ha mantenuto la parola e farà chiarezza sulle sue prospettive alla vigilia del weekend di gara del GP di Stiria. Sul tavolo ci sono due ipotesi: il ritiro e la permanenza in MotoGP con passaggio nel suo team, soluzione auspicata da uno dei principali finanziatori della VR46 Racing. Rossi, a 42 anni, ha il contratto annuale in scadenza con Petronas e sta vivendo una stagione difficile, forse la più complicata della sua carriera, con tre ritiri e un decimo posto come miglior piazzamento.

