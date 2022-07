Calciomercato, ultime news in diretta: Juve su Koulibaly-Milenkovic per sostituire de Ligt. Milan, incontro per De Ketelaere

La Juventus attende l'arrivo in Italia di Di Maria per venerdì ma già lavora per trovare il sostituto di de Ligt, sempre più diretto verso il Bayern Monaco. I nomi più gettonati per rinforzare sono Koulibaly e Milanekovic. I bianconeri guardano sempre con attenzione il profilo di Zaniolo e hanno incontrato l'entourage per pianificare l'operazione.

Il Milan ha ufficializzato Origi e vuole piazzare subito il secondo colpo di mercato. Nel mirino di Maldini e Massara c'è il gioiellino del Bruges De Keteleare, per il quale c'è stato un incontro ieri a Milano con l'agente: i rossoneri vogliono trovare l'accordo con il giocatore per poi sedersi con il club e limare la distanza tra offerta e cifra richiesta. Il Diavolo guardano sempre con interesse anche Ziyech e starebbero per formulare un'offerta anche al Chelsea.

L'Inter, dal canto suo, ha ufficializzato l'acquisto del difensore Bellanova, preso dal Cagliari, e tiene in stand-by l'operazione Dybala perché ha bisogno di fare delle cessioni. Marotta è stato molto chiaro ma non ha chiuso del tutto al suo arrivo. Da monitorare le situazioni di Skriniar, con il PSG pronto all'offerta, e Vidal, ormai vicinissimo al Flamengo. Il mercato dei nerazzurri ha visto cinque entrare per il momento ma non è detto che siano finite.