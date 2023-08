Calciomercato, news in diretta: Inter, Arnautovic e un difensore. Juve, Diarra o Thuram a centrocampo. Napoli: rinnovo Osimhen e 2 colpi

Riflettori puntati sul Napoli che con l'annuncio del presidente, De Laurentiis, spazzia via ogni dubbio sulla permanenza di Osimhen. "Ha un contratto per altri 2 anni, resta con noi", dice il patron che intanto sembra vicino all'accordo per il rinnovo col calciatore. Stipendio ritoccato a 10 milioni (bonus compresi), possibile concessione sui diritti d'immagine e doppia clausola valida per l'estero (Arabia ed Europa). Non è finita: dopo le ufficialità di Natan in difesa e Cajuste a centrocampo, si attende la partenza di Zielinski (Al-Ahli) per affondare il colpo col Celta Vigo e chiudere per Gabri Veiga (nella foto). Attenzione a un altro nome: il giovane esterno d'attacco belga, Johan Bakayoko (20 anni), del Psv.

La Juve incassa i soldi per la cessione di Zakaria (20 milioni) ed è pronta a investirli per un altro nome a centrocampo: Amrabat della Fiorentina. Ancora in stand-by l'operazione Lukaku-Vlahovic col Chelsea, l'intoppo è sul conguaglio chiesto dai bianconeri. Inter, Samardzic firma oggi dopo l'ok a corredo delle visite mediche. Per l'attacco i nerazzurri si ritirano dalla trattativa con l'Arsenal per Balogun e restringono la lista dei candidati a due calciatori: Taremi del Porto e Arnautovic del Bologna.

La Roma prova a colmare il vuoto in avanti: Zapata è profilo che meglio si addice ai giallorossi, superati dalla Fiorentina per Beltran del River Plate (atteso per oggi in Italia). In casa Lazio serve limare l'intesa con la Juve sul prezzo dell'obbligo di riscatto per Luca Pellegrini. Il Milan prova a cedere quei calciatori che non rientrano nel progetto: per Messias al Genoa è fatta, De Ketelaere è una matassa da sbrogliare, per Ballo-Touré e Origi si attendono offerte.