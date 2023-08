Colpo di scena Kane, il Tottenham lo blocca in aeroporto: era pronto per firmare col Bayern Clamoroso colpo di scena nell’affare Kane tra Bayern Monaco e Tottenham. Gli Spurs hanno bloccato il volo dell’attaccante inglese diretto questa mattina in Germania per le visite mediche.

A cura di Fabrizio Rinelli

Clamoroso colpo di scena nell'affare tra il Tottenham e il Bayern Monaco per portare Harry Kane in Germania. Nella giornata di ieri sembrava tutto fatto per il trasferimento dell'attaccante inglese ai tedeschi a fronte di un accordo trovato per una cifra pari a 100 milioni di euro. L'ultima parola prima di ufficializzare l'affare spettava al giocatore che nella serata di ieri, informato della stretta di mano tra i due club, doveva dare una risposta. Kane ha deciso di accettare la destinazione prenotando un volo in partenza questa mattina alle 10 da Londra in direzione Monaco di Baviera.

Era tutto pronto e invece, come riferito da Sky Sport Germania, gli Spurs hanno bloccato incredibilmente il volo del giocatore impedendogli di raggiungere la destinazione. I motivi sembrano essere riconducibili a un'improvvisa rinegoziazione dei termini d'acquisto da partee del Tottenham. Presumibilmente, si trattava di termini di pagamento ancora rimasti in sospeso e commissioni da corrispondere all'agente ancora da stabilire. Sta di fatto che il giocatore è dovuto tornare indietro recandosi in un appartamento vicino all'aeroporto in attesa del permesso di volo.

Kane in campo pochi giorni fa col Tottenham contro lo Shakhtar Donetsk.

Il giocatore di sarebbe dovuto sottoporre questa mattina alle visite mediche di rito. Incredibilmente però il Tottenham ha deciso di fermare il suo volo ormai pronto a decollare dall'Inghilterra per portare Kane a Monaco di Baviera. Il patron degli Spurs, Daniel Levy, avrebbe chiesto una rinegoziazione con un aumento dei costi pari più o meno a 10 milioni di euro. Da capire come il Bayern vorrà gestire questa situazione dato che ormai Kane era pronto per la sua nuova avventura. Il giocatore sarebbe stato avvisato dal club via messaggio mentre era nella macchina che lo stava trasportando in aeroporto.

Ora il giocatore sta aspettando che la situazione si risolva per ottenere nuovamente l'ok dal club inglese per recarsi a Monaco di Baviera. Tuchel pensava di poter subito contare sul giocatore nella giornata di sabato quando i bavaresi sono impegnati nella Supercoppa di Germania contro il Lipsia. Una situazione dunque surreale che scuote completamente il calciomercato e rischia di far saltare il domino degli attaccanti che inevitabilmente si sarebbe scatenato dal momento in cui Kane il Bayern ufficializzasse l'arrivo di Kane. L'affare comunque non dovrebbe saltare e il giocatore presto diventerà del Bayern.