Calciomercato Napoli, Milik ufficiale al Marsiglia. Llorente al bivio

Le ultime news di mercato del Napoli del 22 gennaio: tutte le trattative, gli acquisti e le cessioni in diretta, con gli aggiornamenti sui nuovi giocatori della squadra azzurra. Milik è ormai un ex dopo l’ufficializzazione del suo trasferimento al Marsiglia. In uscita anche Llorente nel mirino di Benevento e Udinese.