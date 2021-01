Tutto il calciomercato invernale del Napoli ruota attorno al giocatore polacco Arek Milik. Il bomber è in scadenza di contratto a giugno e da tempo è fuori rosa. L'Olympique Marsiglia ha fatto un'offerta importante al Napoli, che sembra pronto ad accettarla. I partenopei dovrebbero far rinnovare Milik, sarà una firma pro forma, che verrà ceduto in prestito, con obbligo di riscatto al club francese che lo comprerà poi a titolo definitivo. Il Marsiglia ha offerto 8 milioni di euro più 5 di bonus, e in ballo ci sarebbe anche una percentuale sulla futura rivendita. In entrata piace Junior Firpo, mentre Giuntoli cerca una destinazione a Malcuit.