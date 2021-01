Il club spagnolo ha bisogno di rinforzarsi, non si muoverà in questa sessione di mercato, ma nella prossima, quella estiva, si muoverà parecchio. Kjaer è uno degli obiettivi per la difesa, secondo ‘Fichajes'. Per il danese il Real Madrid sarebbe disposto a spendere 15 milioni di euro e al giocatore avrebbe pensato di rispondere 5 milioni di euro netti a stagione. L'offerta è molto interessante sia per il Milan, che realizzerebbe una buona plusvalenza, che per il calciatore che a oltre trent'anni avrebbe la chance di giocare in una delle squadre più importanti al mondo, e tornerebbe a disputare la Liga dopo la negativa esperienza di Siviglia.