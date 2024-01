Calciomercato, le news di oggi: Djalo, visite e forma con la Juve. Milan, ecco Chalobah. Il Napoli chiude per Mangala e Theate

Tiago Djalò è arrivato a Torino a bordo di un aereo privato e oggi svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2028. Operazione da 3.5 milioni di euro chiusa con il Lille che nell'accordo ha chiesto e ottenuto anche il 10% sulla futura rivendita del 23enne difensore centrale portoghese. Il Napoli accelera per ingaggiare anche un centrocampista e un centrale del pacchetto arretrato: si tratta di Mangala (nella foto), che ha già dato disponibilità e raggiunto un'intesa di massima anche sullo stipendio (ma serve limare i dettagli con il Nottingham Forest) e Theate del Rennes, anche in questo caso c'è accordo su tutto con il giocatore ma serve convincere il club di appartenenza con un miglioramento dell'offerta.

Trevor Chalobah del Chelsea è il difensore da prendere in prestito che il Milan ha individuato per colmare l'emergenza nel reparto: c'è un'apertura del Chelsea per realizzare un affarre alla Tomori. L'Inter approffitta della sessione di gennaio per completare il mosaico per giugno: a centrocampo è fatte per Zielinski che non rinnova col Napoli, in attacco arriverà Taremi del Porto (anche lui in scadenza di contratto). Quanto alla Roma, il movimento è solo in uscita con la cessione di Vina al Flamengo. La Lazio ha provato a convincere la Salernitana per avere Candreva: c'è il sì del calciatore ma il no del club campano.