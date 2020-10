La Lazio in queste ultime ore è stata scatenata. Innanzitutto ha ufficializzato il tesseramento dell'algerino Fares, ex giocatore della Spal, che darà nuova linfa alle fasce dei biancocelesti. Poi il club del presidente Lotito ha chiuso due trattative una per il giocatore del Manchester United Andrewas Pereira e un'altra per Gaston Pereiro.

E non è finita perché Inzaghi potrebbe avere un altro calciatore in mediana. Ma in attacco qualcuno può partire e viene da chiedersi chi saluterà tra Correa, che piaceva alla Juventus, e Caicedo, che ha mercato in Asia ma che ha segnato nell'ultimo turno di campionato (1-4 con l'Atalanta).