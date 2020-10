In casa Lazio si sfrutteranno gli ultimi giorni di mercato per puntellare la rosa di Inzaghi. Definito ormai l’acquisto di Pereira dal Manchester United che dovrebbe arrivare a Roma nelle prossime ore per un’operazione definita con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato sui 22-23 milioni di euro. Dopo le visite mediche di Gabriel Pereira e Muriqi si attende l’ufficialità, mentre è stata formalizzata la cessione di Wallace al Malatyaspor. Si spera di chiudere in tempi brevi anche per il ritorno di Hoedt. Il suo dovrebbe essere l’ultimo innesto in casa capitolina.