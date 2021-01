A pochi giorni dalla fine della sessione invernale di calciomercato la Juventus prova ad affondare il colpo per regalare a Pirlo la punta cercata in queste settimane, il calciatore in grado di fare da vice-Morata. Le ultime notizie sulle trattative in tempo reale raccontano che il nome più caldo per i bianconeri resta sempre Gianluca Scamacca. Finora l'ostacolo è consistito nella formula dell'operazione: gli emiliani chiedono una cessione a titolo definitivo oppure un prestito (anche di 18 mesi) con obbligo di riscatto. C'è accordo, o quasi, per la cifra: 20/22 milioni di euro con la possibilità di inserire nella transazione Nicolò Fagioli. Ma al momento la situazione non si blocca perché manca l'intesa sulla formula.

Ci sarà il classico colpo a sorpresa dell'ultima ora? Il nome di Diego Costa torna a galla in questi giorni conclusivi ma c'è un altro calciatore sul taccuino. Si tratta del centrocampista Houssem Aouar, seguito da tempo dalla Juve. Non sarebbe un'operazione da chiudere adesso ma in prospettiva, per giugno. Quanto costa? Per adesso il Lione chiede 50 milioni.

Tra le varie trattative delle ultime ore vanno registrati anche l'acquisto di Marley Akè, laterale difensivo che ha firmato un contratto fino al 2025. Un trattativa chiusa in virtù del seguente accordo: "acquisizione a titolo definitivo a fronte di un corrispettivo di 8 milioni di euro, pagabile in tre esercizi – si legge nella nota della Juve -; cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Franco Tongya a fronte di un corrispettivo di 8 milioni di euro pagabile in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa 8 milioni di euro". Altra novità perfezionata nella giornata di ieri è stato il deposito in Lega di Nicolò Rovella, l centrocampista classe 2001 che arriva in bianconero a titolo definitivo, ma resterà però in prestito al Genoa fino al termine della stagione.