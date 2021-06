La Juventus continua a lavorare sul mercato in entrata. La priorità resta il centrocampo. Ecco perché in tal senso i bianconeri stanno pensando di riportare alla corte di Allegri quel Miralem Pjanic finito ai margini del Barcellona di Koeman nel corso dell’attuale stagione. In porta resta da definire il futuro di Szczesny. Nel caso in cui non dovessero arrivare proposte irrinunciabili per il portiere polacco, la trattativa per Donnarumma potrebbe anche naufragare con il portiere pronto poi a sposare un eventuale progetto del Barcellona.