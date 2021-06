La Juventus prosegue a monitorare il mercato in cerca di affari e per tutelarsi in caso di partenza di Cristiano Ronaldo: l'obiettivo principale al momento è il giovane centrocampista del Sassuolo e della Nazionale Manuel Locatelli per il quale è stato proposto Rovella come contropartita tecnica. Tante invece le piste per rinforzare l'attacco di Massimiliano Allegri: si segue il serbo Vlahovic della Fiorentina e il brasiliano del Manchester City Gabriel Jesus (per lui si parla di prestito con riscatto a lungo termine). Piacciono anche l'ex Inter Mauro Icardi, pronto a lasciare il PSG, ed il bosniaco Edin Dzeko, che potrebbe arrivare dalla Roma a un costo basso.