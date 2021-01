La Juventus è concentrata sulla Supercoppa ma pensa anche al mercato. I bianconeri non mollano la presa su Scamacca, come possibile punta di riserva, e a tal proposito dovrebbero incontrare il Sassuolo in occasione del match contro il Napoli del Mapei Stadium. Resta viva con i neroverdi, soprattutto per giugno il discorso Locatelli, giocatore molto gradito a Pirlo. Attenzione anche ad eventuali movimenti in difesa dopo l'infortunio seppur non grave di Demiral. Piace Lovato del Verona, che era già finito nei radar bianconeri per il prossimo giugno.