La Juventus ha necessità di arricchire l'attacco. Con i soli Morata e Cristiano e un Dybala spesso infortunato per Pirlo è tempo di correre ai ripari. C'è Scamacca del Genoa nel mirino, con un'opzione che oramai è certa per vestire il bianconero. Ma la pista calda è anche quella che porterebbe al francese Giroud tornato in auge nelle ultime ore di lunedì 18 gennaio.

La trattativa è difficile perchè i Blues vogliono 5 milioni, una cifra che i bianconeri, troppi. E poi c'è la durata del contratto, con Giroud che vuole un accordo fino a giugno 2022 mentre la Juventus avrebbe pronto un accordo per sei mesi per poi sedersi ad un tavolo e valutare.

Novità anche su Douglas Costa il brasiliano finito in Bundesliga al Bayern Monaco. Non sembra che i tedeschi lo vogliano riscattare e nella Juventus del futuro non ci sarà spazio per lui. Sfumano soldi importanti, in estate i bianconeri dovranno rimboccarsi le maniche per venderlo a buon prezzo.