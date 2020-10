La Juventus proverà fino alla fine del mercato l'affondo per Federico Chiesa sul mercato. Le ultime notizie raccontano dell'idea di inserire De Sciglio e Rugani come contropartite per la Fiorentina che ha rispedito al mittente la proposta e ha rilanciato chiedendo Demiral. Il turco però per la Juventus è incedibile. Si tratta ad oltranza con i bianconeri che dovranno dunque monetizzare attraverso le cessioni di Douglas Costa, Rugani (entrambi nel mirino di club della Premier) ed eventualmente De Sciglio, prima di tentare l'affondo su Chiesa valutato sempre intorno ai 60 milioni di euro (tra prestito e opzione per il riscatto)