Il diktat di Suning in occasione dell'incontro di pianificazione del mercato di gennaio, con Marotta e Conte, è stato molto chiaro: prima vendere e poi comprare, per una campagna acquisti che dovrà essere gestita con un occhio attento al bilancio. L'Inter è dunque concentrata in primis sulle uscite: quella di Pinamonti, che sarà ceduto in prestito con ogni probabilità in Serie A, e soprattutto quella di Eriksen, che potrebbe portare in dote diversi milioni per il cartellino del danese, oltre a liberare i conti dell'Inter da un ingaggio molto pesante. In entrambi i casi, però, non si registrano ancora trattative avanzate. In entrata l'Inter resta vigile sul fronte Gomez, mentre è valutata la pista Pellè per il ruolo di vice-Lukaku: l'attaccante pugliese è stato proposto a diverse squadre, compresi i nerazzurri.