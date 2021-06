Inter e PSG hanno ormai definito una base d’accordo per il trasferimento di Hakimi ai parigini. Il terzino marocchino è in uscita e il club francese ha offerto 60 milioni di euro anche se la richiesta dei nerazzurri è di 80. Si dovrebbe trovare una soluzione di mezzo che accontenti entrambi. Nel frattempo Marotta potrebbe privarsi di Lukaku solo a fronte di un’offerta da 100 milioni dato che il Chelsea ha espresso interesse nei confronti del giocatore. Florenzi resta la prima alternativa ad Hakimi mentre anche D’Ambrosio è ancora in uscita.