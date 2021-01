Movimenti in avanti in casa Inter. Oltre agli obiettivi Pellé ed Eder, i nerazzurri stanno per riabbracciare il giovane Sebastiano Esposito. Il classe 2002 secondo le ultime indiscrezioni è pronto a rientrare dal prestito non troppo fortunato alla SPAL dove ha collezionato un gol in 10 presenze, con poco spazio all'attivo. Un ritorno però solo momentaneo visto che, come annunciato da Sky, potrebbe subito essere girato ad un'altra squadra di Serie B, ovvero il Pescara.