Il centrocampista belga, che torna in Sardegna con la formula del prestito secco fino a giugno 2021, dopo le visite mediche a Villa Stuart è volato a Cagliari per mettersi subito a disposizione di Eusebio Di Francesco: "Sono contento di tornare al Cagliari – riporta l'Ansa – Rimpianti all'Inter? Mi sono messo a disposizione, ma non ho avuto possibilità. Pazienza. Voglio ritrovare il piacere di giocare a calcio. Mi piacerebbe mettere la mia esperienza al servizio della squadra e dell'allenatore. Di Francesco so che mi voleva già in estate e non ci siamo riusciti, ma ora sono qua".