Calciomercato Inter, Vidal è a Milano: Conte abbraccia il cileno e dà l’addio a Godin

Le ultime notizie del 21 settembre sulle trattative di mercato dell’Inter con acquisti e cessioni in diretta. In attesa di lanciare l’assalto a N’Golo Kanté, Antonio Conte può sorridere per lo sbarco a Milano di Arturo Vidal. In giornata, oltre alle visite e alla firma del cileno, ci sarà anche l’addio ufficiale di Diego Godin.