Ufficialmente il mercato in entrata è chiuso, Pinamonti non andrà via e l'unico dubbio riguarda Eriksen, che potrebbe tornare in Premier League. Ma Marotta e Ausilio sono al lavoro e stanno programmando il futuro. In atteso di capire il destino del danese e vedere se ci sarà una possibilità di acquistare il Papu Gomez, i dirigenti nerazzurri stanno trattando il prolungamento di contratto con due calciatori. Da tempo si lavora al rinnovo di Lautaro Martinez, uno dei cardini della squadra di Conte. Ma adesso è arrivato il momento di prolungare anche per Bastoni, che anche a livello internazionale ha visto crescere le proprie quotazioni.