Calciomercato, news di oggi in diretta: la Roma aspetta il sì di Raspadori, spunta Robinio Vaz. Al Napoli piace Ferguson, per Chiesa alla Juve servono soldi

È ancora un mercato ‘tiepido' per le big di Serie A, finora sono solo le due squadre romane a essersi mosse con decisione. La Lazio già ha chiuso due operazioni in entrata per sostituire due calciatori ceduti: sono arrivati Ratkov e Taylor al posto di Castellanos e Guendouzi. Nel mirino dei biancocelesti ci sono ora Fabbian e Maldini. La Roma, sotto la spinta delle richieste di Gian Piero Gasperini, aspetta solo il sì di Giacomo Raspadori, dopo aver trovato l'accordo totale con l'Atletico Madrid. In difesa i giallorossi puntano forte su Dragusin del Tottenham, mentre in attacco c'è un altro nome oltre a Jack, quello del giovanissimo Robinio Vaz, classe 2007 del Marsiglia.

La Juventus è ferma al momento: su Federico Chiesa siamo ancora ai sondaggi, ma l'operazione è molto difficile, visto che il Liverpool non vuole dare via il calciatore in prestito, ma solo a titolo definitivo e non per pochi soldi. Il Milan vuole dare un difensore ad Allegri, Kim dal Bayern appare impossibile, si cerca qualcuno che possa essere preso in prestito. Sfumato Cancelo, che ha scelto il Barcellona, l'Inter medita sulle offerte che ha sul tavolo per Frattesi: dopo il Galatasaray, è arrivata anche la richiesta del Nottingham Forest, i nerazzurri chiedono 35 milioni. Il Napoli sta cercando di piazzare Lucca, per poi sostituirlo con un'altra punta di peso: piacciono Dovbyk e soprattutto Ferguson della Roma (l'irlandese tornerebbe prima al Brighton, che poi lo darebbe agli azzurri).