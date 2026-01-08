Calciomercato, news di oggi in diretta: Raspadori vicino alla Roma, la Lazio chiude per Ratkov e Taylor

Le ultime notizie di calciomercato oggi 8 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Quello di Giacomo Raspadori è il nome più caldo per la Serie A. La Roma sembra aver fatto un definitivo passo in avanti per l'attaccante dell'Atletico Madrid, pronto all'immediato ritorno in Italia. La Lazio cede Guendouzi al Fenerbahce, ma punta a chiudere nelle prossime ore per Ratkov e Taylor. E si avvicina tanto a Fabbian e Maldini. L‘Inter cerca un esterno destro, ma aspetta ancora il momento giusto per affondare il colpo. Il Napoli ha bisogno di acquisti, ma deve prima cedere. Ambrosino e Marianucci i primi ad andare via. Poi sarà la volta di Lucca. La Juventus pensa sempre a Chiesa, ma guarda alla prossima stagione e prova a bloccare Senesi.