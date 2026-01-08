Calciomercato, news di oggi in diretta: Raspadori vicino alla Roma, la Lazio chiude per Ratkov e Taylor

Le ultime notizie di calciomercato oggi 8 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.
Quello di Giacomo Raspadori è il nome più caldo per la Serie A. La Roma sembra aver fatto un definitivo passo in avanti per l'attaccante dell'Atletico Madrid, pronto all'immediato ritorno in Italia. La Lazio cede Guendouzi al Fenerbahce, ma punta a chiudere nelle prossime ore per Ratkov e Taylor. E si avvicina tanto a Fabbian e Maldini. L‘Inter cerca un esterno destro, ma aspetta ancora il momento giusto per affondare il colpo. Il Napoli ha bisogno di acquisti, ma deve prima cedere. Ambrosino e Marianucci i primi ad andare via. Poi sarà la volta di Lucca. La Juventus pensa sempre a Chiesa, ma guarda alla prossima stagione e prova a bloccare Senesi.
Calciomercato Lazio, via Guendouzi in arrivo Ratkov e Taylor
Il blocco del mercato della Lazio è terminato. In questo mercato invernale i biancocelesti proveranno a muoversi tanto. Via il Taty Castellanos, passato al West Ham. Addio pure a Guendouzi, che passerà per quasi 30 milioni al Fenerbahce. Preso dal Salisburgo l'attaccante serbo Ratkov, mentre è a un passo l'olandese Taylor, valutato 15 milioni dall'Ajax.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 8 gennaio 2026
Raspadori sembra avvicinarsi sensibilmente alla Roma, questa giornata può essere importante considerato che stasera c'è Atletico-Real Madrid di Supercoppa. Se l'attaccante non giocherà la cessione sarà quasi ratificata. La Lazio ha ceduto Castellanos e cederà Guendouzi. Sarri avrà l'attaccante serbo Ratkov e l'olandese Taylor, ma la trattativa con l'Ajax non è ancora totalmente definita. L'Inter è sorniona, mentre la Juventus pensa all'immediato, con l'obiettivo Chiesa, e al futuro puntando Senesi e Kessié. Il Napoli deve cedere prima di comprare e se non va via Lucca non può arrivare un'altra punta.