Arthur Melo rinato al Gremio, ha statistiche eccezionali: quanto può incassare la Juve subito

La Juventus potrebbe incassare subito una cifra inattesa per la cessione a titolo definitivo di Arthur Melo al Gremio già in questa sessione di gennaio: siamo lontani dalla valutazione altissima di 72 milioni (più 10 di bonus) che gli diede il Barcellona nel 2020 quando lo vendette alla Juve (in uno scambio con Pjanic, anche lui super valutato, 60 milioni più 5 di bonus), ma 10 milioni di euro (o anche qualcosa di meno) – di questi tempi, nel mercato italiano – non sarebbero da buttare. Soprattutto per un calciatore che compirà 30 anni nel prossimo agosto e che era dato ormai per perso ad alto livello. Tanto chiede la società bianconera, 10 milioni: l'operazione si potrebbe chiudere ad una cifra inferiore, visto che il Gremio – svela ‘Sport' – sta insistendo per prendersi il centrocampista brasiliano a titolo definitivo.

Arthur Melo è uno dei migliori centrocampisti del campionato brasiliano: numeri eccellenti

Arthur è in prestito nel club di Porto Alegre dalla scorsa estate, dopo essere tornato da un altro prestito al Girona, in cui già aveva dato segnali di ritorno al suo miglior livello diventando un pezzo importante per il tecnico Michel. Il calciatore è rinato dopo il ritorno in patria nella squadra in cui era cresciuto e aveva esordito da professionista, mettendo assieme delle statistiche molto positive: nelle 13 partite giocate dal suo arrivo al Gremio, Melo ha registrato una media di 70,2 tocchi e 53,3 passaggi a partita, con una precisione del 94%. I suoi numeri sono eccellenti anche per quanto riguarda i recuperi di palla e i duelli vinti.

Il dato più clamoroso del regista goianiense è quello della percentuale di possesso palla all'interno della sua squadra, il 15,4%, che lo pone ai primissimi posti dell'intero campionato brasiliano 2025.

Arthur Melo con la maglia della Juventus: il brasiliano è stato un flop

Il Gremio vuole Arthur a titolo definitivo: serve uno sconto dalla valutazione di 10 milioni della Juve

Arthur ha rivoltato il Gremio come un calzino e la squadra ‘Tricolor' dal suo arrivo ha lasciato i bassifondi della classifica, risalendo fino al nono posto finale del torneo vinto dal Flamengo. Il suo prestito scade il 30 giugno 2026, mentre il contratto con la Juve – dopo l'ultimo rinnovo – prevede un altro anno, fino al 2027, con uno stipendio tra i 4,5 e i 5 milioni netti. Cederlo a titolo definitivo adesso sarebbe grasso che cola: il Gremio lo vuole fortemente, ma non a 10 milioni, serve uno sconto per chiudere.