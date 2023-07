Calciomercato, news di oggi in diretta: l’Inter stringe per Samardzic e Scamacca

Le ultime notizie di calciomercato oggi 31 luglio 2023 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Milan news: fin qui un mercato eccezionale dei rossoneri, che hanno sì ceduto Tonali, ma hanno acquistato Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders, Okafor e Chukuwueze. Ora è a un passo l'americano Musah, in settimana la trattativa sarà chiusa. 20 milioni per il Valencia.

Mercato Inter: i nerazzurri hanno intenzione di chiudere rapidamente altre tre trattative. Inzaghi ha bisogno di un attaccante e ora il favorito sembra essere Scamacca, in uscita dal West Ham. Vicinissima la chiusura della trattativa con l'Udinese per il tedesco Samardzic, ai friulani oltre a 25 milioni dovrebbe andare il giovane Fabbian. E poi c'è soprattutto da risolvere la questione portiere con Sommer sempre a un passo, ma con il Bayern la trattativa può essere ancora lunga.

Calciomercato Juve: prima di effettuare un paio di colpi di mercato, compreso quello di Facundo Gonzalez, Giuntoli deve vendere. Aston Villa ed Everton hanno presentato un'offerta per Iling-Junior, futuro in Premier League per Zakaria e forse pure per Cambiaso. Piace sempre Castagne.

Calciomercato Roma: Scamacca sembra svanito, l'Inter ora pare avanti. Ma Tiago Pinto continua a trattare Renato Sanches con il PSG. Il dirigente portoghese in giornata dovrebbe cedere Vina al Sassuolo. Reynolds invece è tornato in Belgio.

Calciomercato Napoli: il rinnovo di Victor Osimhen pare cosa fatta. L'accordo sembra stato trovato da De Laurentiis e il procuratore del bomber Calenda. Vicino alla cessione Lozano, destinato all'MLS. Aguerd nome nuovo per la difesa.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato.

