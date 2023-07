Calciomercato, news di oggi in diretta: il Milan affonda il colpo per Singo e Pulisic. Inter al lavoro per Lukaku

Il Chelsea ha rifiutato il primo approccio del Milan per Pulisic: 14 milioni di euro non bastano per portare lo statunitense in Italia. I rossoneri studiano il piano da seguire ma intanto sondano il terreno per nuovi colpi come Gravenberch, giovane talento del Bayern Monaco.

La Juventus punta forte su Berardi per l'attacco ma con l'arrivo di Giuntoli compaiono nuove piste per il mercato come quella che porterebbe a Okafor del Salisburgo.

Il Napoli è ancora alla ricerca di un difensore centrale per sostituire Kim ma fin qui non è ancora arrivata una fumata bianca. Tra i nomi di spicco c'è Kilman, ma il Wolverhampton ha rifiutato l'offerta da 35 milioni di euro.

C'è sempre Frattesi per l'Inter, un profilo che piace anche al Milan. Il giocatore ha strizzato l'occhio ai nerazzurri e per far abbassare il prezzo Marotta vorrebbe offrire al Sassuolo anche il cartellino di Mulattieri.

In settimana è atteso l'incontro tra la Roma e il West Ham per Scamacca, obiettivo principale per l'attacco giallorosso.