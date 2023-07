Kristian Shevchenko sulle orme di papà Andrij, giocherà in Inghilterra: c’è una coincidenza clamorosa Il Watford, in Championship inglese (terza categoria), ha ufficializzato il giovane Kristian che a 13 anni di distanza dall’ultima partita di papà Andrij tornerà a giocare in prima squadra nel calcio inglese. In una coincidenza incredibile, che lega i due Shevchenko da un filo invisibile ordito dal destino.

A cura di Alessio Pediglieri

Sono passati 13 anni dall'ultima partita di Andrij Shevchenko in Premier League: era il 2010 e l'ex pallone d'oro faceva la sua ultima comparsa in terra inglese con i colori del Chelsea. Dalla prossima stagione, però, il nome legato al fenomeno ucraino tornerà tra le cronache calcistiche d'Oltremanica perché il figlio sedicenne, Kristian, è stato ufficialmente acquistato dal Watford. Poco conta che papà Andrij primeggiasse in Premier League e il figlio farà il suo esordio solamente in Championship perché se buon sangue non mentirà, sarà solamente questione di tempo e il destino del calcio ha già riservato una coincidenza che a molti non è sfuggita.

Sulle one di papà? Difficile dirlo già da ora, con il giovanissimo Kristian che a 16 anni vestirà la maglia del Watford nella terza divisione inglese e sarà già da subito costretto a portare sulle spalle un enorme peso, quel cognome che a cavallo degli anni 90 e i primi del 2000 primeggiava in ogni dove e che anche oggi è ricordato tra i migliori attaccanti di sempre sia per le indiscusse qualità in campo sia per i trofei che è riuscito ad alzare al cielo in carriera.

Sei campionati e otto coppe nazionali, una Champions league e una Supercoppa europea ma anche sei volte campione ucraino, per otto stagioni capocannoniere in diverse competizioni e il Pallone d'Oro conquistato nel 2004. Shevchenko è una vera e propria icona ancora oggi, a distanza di anni, e la sua presenza è di certo ingombrante per Kristian anche se papà Andrij ha sempre cercato di creare un ombrello protettivo verso il figlio, non facendo mai pesare il proprio passato. Ma è stato inevitabile l'ennesimo confronto nel momento in cui il Watford ha ufficializzato l'acquisto del giovane attaccante ucraino.

A soli 16 anni, da oggi, Kristan Shevchenko non sarà solamente il figlio del Pallone d'Oro 2004, ma un giocatore a tutti gli effetti che giocherà nel calcio inglese, vestendo la casacca degli Hornets, con cui aveva già giocato qualche partita al termine della scorsa stagione. Durante la sua formazione, il giovane attaccante era passato in particolare attraverso le giovanili di Chelsea e Tottenham ma questo sarà il vero test di maturità per comprendere veramente le qualità di Kristian, nato a Londra nel 2006 quando suo padre giocava nel Chelsea.

Ed è proprio questo elemento che non è sfuggito ai più attenti tifosi inglesi e di Andrij e che ha portato ad una incredibile coincidenza. Perché Kristian è nato proprio il giorno dopo in cui Sheva segnò un gran gol con la maglia del Chelsea in Premier League, in una vittoria storica per 4-0 contro il Watford, la prossima squadra in cui giocherà Kristian facendo il suo debutto nel calcio inglese in prima squadra. Corsi e ricorsi storici del dio del calcio che si è divertito a ricamare ulteriori trame che uniscono i destini sportivi di padre e figlio. E che fanno impazzire gli inglesi anche per un altro motivo: Kristian, oltre ad avere la nazionalità ucraina e avere passaporto polacco e americano grazie alla mamma, ha anche nazionalità inglese e per questo un domani potrebbe anche optare per vestire la maglia dei tre Leoni.