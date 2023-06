Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan su Traoré e Pulisic, duello Inter-Roma per Frattesi, Weah alla Juve

Le ultime notizie di calciomercato oggi 28 giugno e le trattative di giornata per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Milan news: Attivissimo il club rossonero che dopo aver perso Tonali, che è passato al Newcastle, sta provando a rinforzarsi sia in mediana che in attacco. Loftus-Cheek è praticamente fatta, rossoneri e Chelsea sono ai dettagli. Ma il Milan è sempre a un passo dall'americano del Chelsea Pulisic e sta provando a chiudere anche con Adama Traoré, che potrebbe essere preso a costo zero. Per l'attacco piacciono sempre Scamacca e soprattutto l'ex juventino Alvaro Morata. Ufficiale l'arrivo di Sportiello.

Mercato Inter: I nerazzurri hanno formalizzato la trattativa per Marcus Thuram. Il figlio d'arte dopo essere sbarcato a Milano ha effettuato le visite mediche ed ha firmato un contratto da 6,5 milioni a stagione. Brozovic invece sembra essere più lontano dall'Arabia Saudita. Il croato pensa al Barcellona, che gli ha presentato un'offerta interessante, ma è più bassa la proposta economica per l'Inter. Frattesi è sempre il grande obiettivo per il centrocampo. E poi c'è sempre da definire la questione relativa al portiere con Onana che potrebbe partire, il Manchester United pronto a sborsare 60 milioni di euro.

Calciomercato Juve: Rabiot ha rinnovato per un'altra stagione, Cuadrado invece no. Il colombiano chiude così la sua esperienza in bianconero dopo diverse fruttuose stagioni. Fatto l'affare con il Lille, da cui la Juventus preleverà Timothy Weah, attaccante figlio d'arte. Nel mirino della Juve restano sempre il difensore dell'Empoli Parisi e Badiashile.

Calciomercato Roma: I primi due colpi sono stati formalizzati già da diverse settimane. Ma dopo Aouar e N'Dicka il club giallorosso ha bloccato anche il danese Kristensen del Leeds, da dove dovrebbe tornare anche Llorente. Per sostituire l'infortunato Abraham, la Roma è sempre alla ricerca di un attaccante. Il prescelto è Scamacca, ma non è semplice la trattativa con il West Ham. Missori e Volpato ceduti al Sassuolo. Nel mirino c'è sempre Frattesi, Bove la chiave per la trattiva.

Calciomercato Napoli: Per il momento la squadra campione d'Italia lavora sotto traccia. La cessione di Kim al Bayern Monaco sembra cosa fatta. Osimhen è un uomo mercato, piace a tante squadre su tutte il Psg e il Liverpool. Per ora è incedibile. I dirigenti partenopei sondano il mercato e tengono d'occhio lo spagnolo Rodri Sanchez del Betis. Da capire anche chi sarà il vice di Meret con Gollini e Caprile i principali candidati.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato.

