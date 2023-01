Calciomercato, ultime news in diretta: per Zaniolo c’è un’offerta del Milan, Skriniar ha l’accordo il Psg

Le notizie di calciomercato oggi 24 gennaio e le trattative di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve: Ferma sul mercato la Juventus che non dovrebbe, a meno di clamorosissime sorprese, muoversi né in entrata né in uscita. L'interesse inglese per l'americano McKennie sembra svanito. Il centrocampista rimarrà fino al termine della stagione.

Milan news: Sembrava fermo e immobile il mercato invernale dei rossoneri che però si sono improvvisamente accesi quando si è aperta la possibilità di poter trattare Zaniolo con la Roma. L'offerta del Milan però ancora non è vincente. Ma oggi ci dovrebbe essere un incontro tra le due società.

Mercato Inter: Milan Skriniar, espulso contro l'Empoli, sembra aver trovato l'accordo definitivo con il PSG, che però attenderà di prelevarlo a costo zero nel mercato estivo. L'Inter non può fare più nulla, ma attende comunque un'ulteriore offerta dei francesi che potrebbe cercare di prelevarlo sul finire di questo mercato.

Calciomercato Roma: Tiene sempre banco Zaniolo. Il calciatore ha chiesto la cessione, è un separato in casa. Ma c'è bisogno di un'offerta convincente per dare l'ok alla cessione. Oltre a varie pretendenti stranieri, in testa il Tottenham, è spuntato anche il Milan che ha effettuato un primo timido tentativo. Tiago Pinto e Massara potrebbero incontrarsi già oggi.

Calciomercato Napoli: Il mercato della capolista è sempre più vicino alla conclusione. Con il passare delle ore si avvicina l'ufficialità dello scambio con la Fiorentina che preleverà Sirigu e cederà Gollini, che andrà a fare il vice di Meret.

Sono tante le trattative del mercato di gennaio, parecchie le ufficialità. L'ultima è stata quella di Kiwior passato all'Arsenal dallo Spezia. Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato.

