Calciomercato, le news di oggi: Milan lavora in difesa, piacciono Lenglet e Adarabioyo. Napoli su Perez. Roma-Fiorentina, scambio Belotti-Ikone

Le ultime notizie di calciomercato oggi 23 gennaio 2024, le trattative di giornata e gli aggiornamenti in tempo reale con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Juve, Napoli, Inter, Roma e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Il Milan lavora per rinforzare la difesa e i nomi sul taccuino sono quelli di Lenglet e Adarabioyo. La Juventus ha ufficializzato l'acquisto di Tiago Djalò, che arriva dal Lille e ha firmato un contratto fino al 2026. Il Napoli, dopo aver preso Mazzocchi, Traoré, Ngonge e Popovic (che andrà in prestito al Monza), punta Mangala del Nottingham Forest e a Perez dell'Udinese. Roma e Fiorentina lavorano allo scambio Belotti-Ikone. L'Inter lavora per il futuro e ha il ‘sì' di Taremi del Porto e Zielinski del Napoli per giugno. La Lazio ha fatto un tentativo per Candreva e studia lo svincolato El Ghazi.

La data di chiusura del calciomercato di gennaio è prevista per le ore 20 del 31 gennaio 2024.

0

57 minuti fa 00:01 Calciomercato Serie A, le ultimissime news in diretta: le trattative di oggi 23 gennaio 2024 Il Milan lavora per rinforzare la difesa e i nomi sul taccuino sono quelli di Lenglet e Adarabioyo. La Juventus ha ufficializzato l'acquisto di Tiago Djalò, che arriva dal Lille e ha firmato un contratto fino al 2026. Il Napoli, dopo aver preso Mazzocchi, Traoré, Ngonge e Popovic (che andrà in prestito al Monza), è sempre su Nehuen Perez dell'Udinese. Roma e Fiorentina lavorano allo scambio Belotti-Ikone. L'Inter lavora per il futuro e ha il ‘sì' di Taremi del Porto e Zielinski del Napoli per giugno. La Lazio ha fatto un tentativo per Candreva e studia lo svincolato El Ghazi. A cura di Vito Lamorte