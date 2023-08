Calciomercato, news di oggi in diretta: il Milan ora vuole Ekitike, è il giorno di Pavard all’Inter. Juve su Holm, Gabri Veiga in orbita Napoli

Le ultime notizie di calciomercato oggi 23 agosto e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere. Qui il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato.

Milan news: Marco Pellegrino è stato ufficializzato e ora si pensa all'attacco. Con Colombo pronto a partire, si sono intensificati i contatti con il PSG per la giovane stella Ekitike che potrebbe arrivare in prestito. In uscita anche Origi e Saelemaekers.

Mercato Inter: pronte le visite mediche per Pavard che blinda la difesa di Inzaghi. In attacco si lavora per trovare un posto a Correa (Torino in pole): se il Tuchu parte, ipotesi di rientro con Sanchez.

Calciomercato Juve: ritorna di moda lo svedese Holm dello Spezia mentre Illing Jr e Soulè sono in uscita per fare esperienza. In avanti, se parte Kean torna l'ipotesi Morata.

Calciomercato Roma: l'ipotesi Lukaku resta sempre viva, anche se la pista più calda resta Zapata che è tornato ad allenarsi con l'Atalanta.

Calciomercato Napoli: stasi sul trasferimento di Gabri Veiga che non è ancora partito per la Campania. Ma l'affare si farà entro il fine settimana.

Lazio ultime news: attivo anche il mercato della squadra di Sarri che ha riaperto i dialoghi per Matteo Guendouzi, centrocampista del Marsiglia su cui si deve trovare la quadra economica.

