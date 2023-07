Calciomercato, news di oggi in diretta: Inter, Cuadrado-day poi la decisione su Morata. Incontro Juve-Kessie

Le ultime notizie di calciomercato oggi 19 luglio e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere. Qui il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato.

Mercato Inter: oggi visite e firma sul contratto annuale per Cuadrado, mentre è quasi fatta per Sommer come sostituto di Onana che ieri ha raggiunto Manchester. Poi l'assalto a Trubin. Per l'attacco dopo l'incontro positivo con gli agenti di Morata, ora si tenta di convincere l'Atletico Madrid ad abbassare le pretese economiche. Le alternative sono Balogun dell'Arsenal (valutato 35 milioni) e Beto dell'Udinese. Su Lukaku chiusura completa.

Milan news: dopo aver chiuso per Reijnders (oggi l'annuncio ufficiale) si stringe anche per Musah con i rossoneri vicini all'accordo con il Valencia. Si lavora per lo scambio Messias-Singo con il Torino, Taremi resta l'obiettivo per l'attacco. Oggi incontro con il Villarreal per Danjuma e Chukwueze.

Calciomercato Juve: oggi l'incontro con gli agenti di Frank Kessie, in stand-by la trattativa per Lukaku in attesa di eventuali rilanci dall'Arabia Saudita. Arthur rinnova e poi va in prestito alla Fiorentina, mentre Bonucci vuole provare a convincere Allegri.

Calciomercato Roma: si segue con attenzione l'evolversi della situazione legata ad Alvaro Morata con i giallorossi che non sembrano però disposti a grandi esborsi economici. Resta viva la pista Scamacca con il West Ham che potrebbe aprire al prestito, mentre per il centrocampo continua il pressing con il PSG per Renato Sanches.

Calciomercato Napoli: prosegue la trattativa per il rinnovo di contratto di Osimhen così come quella con la Lazio per la cessione di Zielinski. Lozano verso la MLS direzione Los Angeles. Kilman resta in cima alla lista tra i possibili sostituti di Kim che da ieri è ufficialmente un calciatore del Bayern Monaco. Definita l'operazione Faraoni ma arriverà solo se esce Zanoli.

