Calciomercato, news di oggi in diretta: affondo Juve per Berardi, il Milan pensa a Kean. Il Napoli tiene Zielinski e dà l’assalto a Gabri Veiga

Le ultime notizie di calciomercato oggi giovedì 17 agosto 2023 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Milan news: una valanga di acquisti, ma il mercato in entrata per i rossoneri non è ancora finito. Il Milan va a caccia di un difensore. Favorito è Keriakoulis su Pellegrino, difensori non notissimi al grande pubblico, ma di prospettiva. de Ketelaere è passato all'Atalanta, mentre è da definire il futuro di Colombo, ambito da diverse squadre. Piace Kean.

Mercato Inter: ufficiale il ritorno dopo 13 anni di Arnautovic. Con l'arrivo dell'attaccante del Bologna il reparto offensivo è al completo. Sfumata definitamente la trattativa con l'Udinese per Samardzic. Sensi resterà. Il mercato non è chiuso, perché serve a Inzaghi un difensore, nel mirino c'è Scalvini.

Calciomercato Juve: un solo acquisto finora, al cospetto di tante cessioni. Ma Giuntoli ha in serbo diversi colpi. In primis Berardi, che sembra aver trovato l'accordo con la Juve, che ora però deve trovarlo con il Sassuolo. Non si può escludere a questo punto la pista Samardzic per la Juventus, che ha ceduto ufficialmente Rovella e Pellegrini alla Lazio.

Calciomercato Roma: Paredes e Renato Sanches completano il centrocampo dei giallorossi, che ora vanno a caccia ‘solo' di un centravanti. Duvan Zapata è sempre caldo, ma sulla scena irrompe il nome di Abel Ruiz, giovane attaccante spagnolo del Braga.

Calciomercato Napoli: Zielinski resta, il polacco non lascerà la Serie A e a breve rinnoverà dopo il no all'Arabia Saudita. Questo però non significa che tramonta in automatico l'affare Gabri Veiga, anzi la trattativa è più viva che mai. Koopmeiners è sempre un obiettivo. In bilico invece il futuro di Lozano.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato.

