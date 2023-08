Calciomercato, news in diretta: Inter, ore decisive per Samardzic. Milan su Koulierakis e Pellegrino, Juve in pressing per Berardi

Le ultime notizie di calciomercato oggi, mercoledì 16 agosto 2023, le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Inter. Ufficiale l'acquisto di Carlos Augusto dal Monza con la formula del prestito con obbligo di riscatto e ufficiale anche la cessione di Gosens all'Union Berlino. Oggi visite e firma di Arnautovic. Riflettori su Samardzic: i nerazzurri non intendono cambiare gli accordi. Prossime ore decisive: accetta o salta tutto.

Calciomercato Roma. Renato Sanches e Leandro Paredes hanno svolto le visite mediche, si attende solo l'ufficialità. Non c'è ancora accordo con l'Atalanta né con Duvan Zapata, ecco perché i giallorossi hanno sondato anche altre strade per l'attacco: Broja del Chelsea e Willian José del Betis Siviglia.

Calciomercato Lazio. I biancocelesti insistono per avere il portiere Lloris in uscita dal Tottenham, si tratta con insistenza. Fissate le visite mediche per Rovella e Pellegrini, attesi per giovedì 17 agosto.

Milan news. Accordo totale con l'Atalanta per la cessione di De Ketelaere in prestito oneroso con diritto di riscatto. Nomi nuovi per la difesa, ne sono due: uno Marco Pellegrino, difensore centrale classe 2002 di proprietà dell’Atletico Platense, l'altro (che piace molto ai rossoneri) è Konstantinos Koulierakis, difensore centrale classe 2003 del Paok.

Calciomercato Juve. Bianconeri in pressing sul Sassuolo per prendere Berardi valutato dal club emiliano 25 milioni di euro. La Juve punta a inserire nella trattativa contropartite gradite egli emiliani (Matias Soulé o Samuel Iling Jr, con quest'ultimo che piace molto al tecnico Dionisi). Chiesa resta nel mirino del PSG.

Calciomercato Napoli. Fumata bianca che sembra vicina per il trasferimento di Zielinski all'Al-Ahl? Forse perché il polacco non è del tutto convinto. Operazione svincolata rispetto al via libera per Gabri Veiga (affare in via di definizione col Celta, oggi giornata decisiva). Il club non molla Koopmeiners nonostante la reticenza dell'Atalanta. Il belga Bakayoko alternativa a Lozano (se parte).

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato.

