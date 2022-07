Calciomercato, ultime news in diretta: Koulibaly è del Chelsea, il Napoli tratta Acerbi, l’Inter ha in pugno Bremer

Le notizie di calciomercato oggi mercoledì 13 luglio 2022 e le trattative di Milan, Inter, Juve e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Napoli: deciso il futuro di Koulibaly che va al Chelsea per 40 milioni di euro. Per sostituirlo si tratta per Acerbi della Lazio. Anche i campani si inseriscono nella corsa ad assicurarsi lo svincolato Dybala e si riapre la possibilità di mettere nuovamente sotto contratto Mertens. Contatti con il Verona per il Cholito Simeone, prima alternativa se parte Petagna.

Calciomercato Juve: il Bayern Monaco ancora in pressing su De Ligt dopo la prima offerta rifiutata. I bianconeri chiedono 80 milioni più bonus, i bavaresi che hanno già un accordo di massima con il calciatore, sono pronti a presentare una nuova offerta. Per quanto riguarda l'eventuale sostituto, sfumato Koulibaly, si pensa a Bremer del Torino su cui però in netto vantaggio c'è l'Inter.

Milan news: Castillejo ceduto ufficialmente al Valencia, prosegue l'offensiva per la stellina del Bruges Charles De Ketelaere con i meneghini pronti ad alzare l'ultima offerta per chiudere l'acquisto a stretto giro di posta. I rossoneri inoltre fanno passi in avanti per il difensore del Tottenham Japhet Tanganga con gli Spurs che aprono al prestito con diritto di riscatto.

Mercato Inter: intavolata la trattativa con il PSG per la cessione di Skriniar. In pole per sostituirlo resta Bremer ma il Torino alza il prezzo per cederlo.

Calciomercato Roma: incontro fiume per convincere Dybala ad abbassare le pretese ed accettare l'offerta giallorossa. L'argentino andrebbe a sostituire Zaniolo che sembra sempre più vicino al passaggio alla Juventus. Ancora in stallo la trattativa per Frattesi del Sassuolo.

Ecco il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con tutti gli acquisti e le cessioni della sessione estiva.

