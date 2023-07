Calciomercato, news di oggi in diretta: Pulisic firma con il Milan, Milinkovic-Savic con l’Al Hilal. Al PSG piace Vlahovic

Sergej Milinkovic-Savic ha accettato la corte dell'Al Hilal, tutto oramai definito nei minimi termini: 40 milioni alla Lazio, e 20 milioni all'anno per il centrocampista serbo. In settimana si dovrebbe definire il giorno delle visite mediche e la presentazione dovrebbe arrivare entro il weekend.

Giornata di indiscrezioni importanti invece in casa Juve, con il PSG che è alla ricerca di una punta di qualità: tra le opzioni si è fatto il nome di Vlahovic. Per i bianconeri l'attaccante non è incedibile ma solo a due condizioni: al prezzo giusto e senza prestiti. Anche per Chiesa interessi esteri, in Premier con l'Aston Villa che sonda il terreno.

A Casa Milan c'è Pulisic che sosterrà le visite mediche e poi metterà la firma al quadriennale. Intanto i rossoneri insistono per Reijnders alzando l'offerta per convincere l'AZ. Sull'altra parte del Naviglio, l'Inter è sempre in pressing sul Chelsea forte della volontà di Lukaku di rifiutare qualsiasi altra trattativa ai nerazzurri.