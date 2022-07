Calciomercato, ultime news in diretta: Juve, giorni decisivi per De Ligt e Koulibaly. Dybala torna in Italia

Il mercato può vivere una settimana importante, quando manca ormai circa un mese al via del campionato di Serie A. Nei prossimi giorni si potrebbero concretizzare partenze importanti: il Bayern Monaco arriva in Italia per chiudere con la Juve il trasferimento di De Ligt, mentre l'Inter tratta con il PSG per definire la cessione di Skriniar. Il Napoli resta in attesa della decisione di Koulibaly sul rinnovo, così come in attesa resta Dybala, che fa rientro in Italia ma è ancora senza squadra: Inter, Napoli e Roma restano tutte opzioni valide per lui, ma si attendono inserimenti anche dall'estero. Il Milan vuole chiudere i primi colpi importanti del suo mercato: i nomi più caldi sono sempre quelli di De Ketelaere, Ziyech e Renato Sanches.